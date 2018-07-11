ᅠ

26 июля бизнес-ассоциация рынка недвижимости UkrainianRealEstateClub проведет в IQBusinessCenter масштабный Форум Architecture & Design Thinking.

Форум проводится третий год подряд, ежегодно его посещают более 150 международных гостей, в том числе - из Великобритании, Австрии и Германии. В этом году тематика мероприятия посвящена тому, как архитектурные проекты изменяют ландшафт городов.

Участников и гостей форума ожидают:

4 спикера с презентацией уникальных кейсов и звездный гость

обзор современных архитектурных и дизайнерских тенденций

Ведущие украинские и зарубежные архитектурные компании на примерах собственных проектов расскажут, как меняется рынок и чего ожидать в ближайшее время. Эксперты поделятся своим видением ситуации, актуален ли для Украины международный опыт именитых бюро Zaha Hadid, Chapman Taylor, Atkins и других. Обсудят, существует ли запрос на эстетику в градостроительстве, а главное – реализуется ли он.

Почему стоит посетить Форум?

Ежегодно мероприятие собирает на своей площадке признанных мировых экспертов в сфере недвижимости, архитектуры и дизайна

Услышать мнение профессионалов, создающих комфортную, качественную, сомасштабную человеку среду: о новых веяниях в архитектуре, изменяющих городской ландшафт, и о проблемах, стоящих на этом пути

Обсуждение квартирного вопроса – каковы критерии планировки современных квартир и оригинальные дизайнерские решения

В этом году в числе спикеров специалисты сферы архитектурных и консультационных услуг для многофункциональных, коммерческих, жилых и транспортных проектов недвижимости в Восточной Европе UrbanExperts

Участники форума расширяют деловые контакты, анализируют текущие тренды и находят решения актуальных проблем для торговой недвижимости

Актуальные темы, которые будут рассмотрены в этом году:

Тенденции дизайна на примере кейсов AVG Group

Планировка квартир, решения проектной группы «Архиматика»

Проекты на рынке загородной недвижимости, состояние рынка и прогнозы от архитектурной мастерской Baust Architects

Инфраструктурные проекты Urban Experts

Андрей Войтко, собственник и основатель AVG Group

Дмитрий Васильев, учредитель и главный архитектор проектной группы «Архиматика»

Юрий Удальцов , арт-директор Baust Architects

Эксперты Urban Experts

Подытожит Форум Дискуссионная панель: Design thinking. Свое видение, творческие решения и планы озвучат специалисты Danfoss Украина; эксперты компании Partner Construction Group; а также специальный гость – международный эксперт, имя которого будет оглашено в канун самого мероприятия. Следите за анонсами.

В перерыве между секциями участников и гостей ожидает ланч и бизнес-нетворкинг, где можно будет в свободной форме пообщаться с коллегами и партнерами, укрепить старые связи и наладить новые.

Дата: 26 июля, Киев

Место:IQ Business Center, ул. Болсуновская, 13-15

Контактное лицо: Анна Золотницкая, a_zolotnytska@ureclub.com