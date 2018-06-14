Ребекка Хармс посетит Международную Школу "Меридиан"

Депутат Европарламента Ребекка Хармс 14-17 июня приедет с визитом в Украину, где примет участие в нескольких мероприятиях и встречах.

Как сообщили в пресс-службе евродепутата: "Она примет участие в нескольких мероприятиях и встречах, посвященным правам человека, вопросам о защите дискриминированных меньшинств и содействию развития гражданского равенства", - говорится в сообщении.

В рамках визита в Украину, Депутат Европарламента Ребекка Хармс 15 июня в 17:00, посетит международную школу " Меридиан".

Адрес: м.Київ, Виноградар, пров.Квітневий, 5А, 04108 http://mischool.com.ua/en/

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