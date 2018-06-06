8 июня 2018 года состоится пресс-бранч «Гендерно-ориентированное бюджетирование (ГОБ): что общего между гендером, гендерным равенством и бюджетированием?»

Время проведения: 11:00-13:00.

Место проведения: Офис Проекта «Гендерное бюджетирование в Украине», г. Киев, ул. Ярославов Вал, 14В, офис 36, 4 этаж.

Во время мероприятия представительницы проекта «Гендерное бюджетирование в Украине» расскажут о:

- значении и важности гендерно-ориентированного бюджетирования (ҐОБ) для обеспечения гендерного равенства и удовлетворения потребностей женщин и мужчин из разных социально-экономических групп;

- результатах и перспективах внедрения ҐОБ на государственном уровне;

- особенностях внедрения ҐОБ на местном уровне;

- объединении усилий международных организаций, программ и проектов по внедрению ҐОБ в Украине.

Регистрация продолжается до четверга, 7 июня, 18:00 - через регистрационную форму по ссылке https://goo.gl/forms/qOUaxIbQ50LKGJ9J3, по телефонам: +38 066 287 41 05, +38 044 234 19 25, или по е-мейл info@grbproject.org.

Информационная справка:

Проект «Гендерное бюджетирование в Украине» (проект ҐОБ) финансируется Швецией и внедряется двумя консультационными компаниями - NIRAS и CPM. Цель проекта - имплементация гендерно-ориентированного бюджетирования в Украине в соответствии с действующей системой управления государственными финансами. Период реализации проекта - 2014-2020 гг.

Имплементацией ҐОБ в Украине руководит Министерство финансов Украины. Кроме Министерства финансов, проект также сотрудничает с отраслевыми министерствами, областями/районами и городами, а также другими партнерами. Основной принцип внедрения ҐОБ в Украине базируется на использовании лучших международных практик и предусматривает тестирование деятельности ҐОБ на уровне пилотных министерств и областей, поддержку гендерного анализа и совершенствования программ, финансируемых из бюджета, с последующим внесением изменений в правовую базу для интеграции принципа ҐОБ в бюджетный процесс в Украине.

Более детальная информация: http://grbproject.org/, https://www.facebook.com/GRBinUkraine/.