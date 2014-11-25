Выставка 100 лучших патриотических плакатов
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС УКРАИНСКОГО ПАТРИОТЧНОГО ПЛАКАТА (без цензуры!)
C 30 ноября по 5 декабря - выставка 100 лучших плакатов.
Украинский культурный фронт попросит журналистов и зрителей выбрать три лучших плаката конкурса и отметит победителей премиями 1-е место - 1500 грн, 2-е - 1000, 3-е - 500 грн.
Идея конкурса заключается не только в популяризации искусства плаката, но и в том, чтобы поддержать и поднять дух наших воинов на передовой, и не дать «спать» душам рядовых граждан в тылу.
Выбранные для конкурса плакаты планируется напечатать большим тиражом и отправить на передовую.
Будет представлен каталог «Украинский патриотический плакат 2014»
Также в рамках выставки будет экспонироваться уголовно-зоологическая инсталляция Александра Алексеева (Киев-Вена) «ЕСЛИ НЕ ПУТИН, ТО КТО?» (Путин за решеткой).
4 декабря в 20:00 в рамках выставки состоится концерт Ореста Лютого «Кроткая и строгая украинизация».
5 декабря в 20:00 - благотворительный аукцион, инициированный коллекционером Андреем Адамовский. Стартовые цены на авторские плакаты от 100 гривен, коллекционные, напечатанные на холсте формата 60х90 - 1000 гривен. Деньги направляются на помощь бойцам АТО, которые лечатся в Киевском военном госпитале! Ведущий аукциона - Антон Мухарский.
С верой в победу и сильную свободную Украину кураторами проекта выступают Елизавета Бельская, арт-директор ЦСИ «М17», Антон Мухарский, основатель Украинского культурного фронта.
28 ноября 2014 в 19:00.
ПРЕСС-ТУР в 18:00
ЦСИ М17 (Горького, 102-104)
ВХОД СВОБОДНЫЙ
Необходима аккредитация у Елизаветы Бельской
по e-mail: artforpress@gmail.com или
тел .: 067 401 56 01