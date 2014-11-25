Выставка 100 лучших патриотических плакатов

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС УКРАИНСКОГО ПАТРИОТЧНОГО ПЛАКАТА (без цензуры!)

C 30 ноября по 5 декабря - выставка 100 лучших плакатов.

Украинский культурный фронт попросит журналистов и зрителей выбрать три лучших плаката конкурса и отметит победителей премиями 1-е место - 1500 грн, 2-е - 1000, 3-е - 500 грн.

Идея конкурса заключается не только в популяризации искусства плаката, но и в том, чтобы поддержать и поднять дух наших воинов на передовой, и не дать «спать» душам рядовых граждан в тылу.

Выбранные для конкурса плакаты планируется напечатать большим тиражом и отправить на передовую.

Будет представлен каталог «Украинский патриотический плакат 2014»

Также в рамках выставки будет экспонироваться уголовно-зоологическая инсталляция Александра Алексеева (Киев-Вена) «ЕСЛИ НЕ ПУТИН, ТО КТО?» (Путин за решеткой).

4 декабря в 20:00 в рамках выставки состоится концерт Ореста Лютого «Кроткая и строгая украинизация».

5 декабря в 20:00 - благотворительный аукцион, инициированный коллекционером Андреем Адамовский. Стартовые цены на авторские плакаты от 100 гривен, коллекционные, напечатанные на холсте формата 60х90 - 1000 гривен. Деньги направляются на помощь бойцам АТО, которые лечатся в Киевском военном госпитале! Ведущий аукциона - Антон Мухарский.

С верой в победу и сильную свободную Украину кураторами проекта выступают Елизавета Бельская, арт-директор ЦСИ «М17», Антон Мухарский, основатель Украинского культурного фронта.

28 ноября 2014 в 19:00.

ПРЕСС-ТУР в 18:00

ЦСИ М17 (Горького, 102-104)

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Необходима аккредитация у Елизаветы Бельской

по e-mail: artforpress@gmail.com или

тел .: 067 401 56 01