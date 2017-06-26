Государственный "Укрэксимбанк" привлекает у ВБ $150 миллионов на поддержку малого и среднего бизнеса

Государственный «Укрэксимбанк» подписал договор со Всемирным банком о получении под суверенную гарантию кредитных ресурсов в сумме 150 млн долл. США сроком до 35 лет для реализации проекта доступа к долгосрочному финансированию.

Читайте такжеСледом за ЕБРР еще один фонд выделил $30 миллионов на поддержку украинского бизнеса

Как сообщила пресс-служба «Укрэксимбанка», в рамках проекта финучреждение за счет полученного финансирования будет предоставлять средне- и долгосрочные кредиты на развитие экспортного потенциала малых и средних украинских предприятий, в том числе и через украинские коммерческие банки.

Также сообщается, что отбор заемщиков и банков-участников проекта будет проводиться по согласованным со Всемирным банком критериям.

Справка УНИАН. Всемирный банк - международная финансовая организация, предоставляющая финансовую и техническую помощь развивающимся странам. За последние два года Группа Всемирного банка предоставила Украине около 4,7 млрд долл. США в форме бюджетной финансовой помощи, инвестиционных операций и финансирования частного сектора.

«Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. 100% акций банка принадлежат государству.