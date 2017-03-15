Минфин ищет банки для участия в проекте Украины и ЕИБ по кредитованию малого и среднего бизнеса

Министерство финансов Украины объявило отбор коммерческих банков для участия в совместном проекте Украины и Европейского инвестиционного банка по кредитованию малого и среднего бизнеса, сообщается на сайте министерства.

Читайте такжеРада ратифицировала соглашение с ЕС о поддержке малого и среднего бизнеса на €2,3 миллиарда

«Банки, которые будут отобраны для участия в проекте, смогут получить долгосрочные кредитные ресурсы, общий объем которых составляет 400 млн евро, с целью дальнейшего кредитования ими малых и средних предприятий», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Минфин принимает документы для участия в конкурсе до 21 апреля.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины в марте 2016 года привлекло у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) кредит в размере 400 млн евро на реализацию проектов развития коммерческих банков, а также предприятий малого и среднего бизнеса.

Соглашение о предоставлении средств ЕИБ Минфину в рамках программы помощи банкам и малому и среднему бизнесу было ратифицировано Верховной Радой еще 15 июля 2015 года. Однако организационные процедуры выполнения договоренности начались только в марте 2016 года.