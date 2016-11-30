Кабмин одобрил проект с ЕИБ по поддержке малого и среднего бизнеса на 400 миллионов евро

Кабинет министров Украины одобрил решение о реализации совместного с Европейским инвестиционным банком проекта «Основной кредит для малых и средних предприятий и компаний со средним уровнем капитализации», объем займа на внедрение которого составляет 400 млн евро.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, речь идет о соглашении по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса между Украиной и ЕИБ, ратифицированном Верховной Радой 15 июля. Старт проекта требует отбора банков-участников и определения условий предоставления им кредитных средств, что и решает принятое постановление Кабмина.

В сообщении отмечается, что реализация проекта будет осуществляться посредством привлечения в реальный сектор экономики долгосрочных финансовых ресурсов, модернизации и повышения эффективности производств, снижения энергоемкости субъектов хозяйствования, увеличения налоговых поступлений в госбюджет, улучшения бизнес-климата и создания предпосылок для активизации инвестиционной деятельности.

Также сообщается, что в ближайшее время состоится отбор банков-претендентов и заключение с ними договоров.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины привлекло у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) кредит в размере 400 млн евро на реализацию проектов развития коммерческих банков, а также предприятий малого и среднего бизнеса.

Участие в программе распределения средств могут принять малые и средние предприятия с количеством наемного персонала до 250 человек, учреждения со средней капитализацией с количеством персонала до 3000 человек, а также предприятия с количеством более 3000 человек.

Размер кредитов, на которые могут претендовать компании, - от 25 млн евро (для малых и средних предприятий) до 50 млн евро для компаний с количеством работников более 3000 человек. При этом проекты должны отвечать требования Европейского инвестбанка. Агентом Минфина в части распределения средств выступает государственный «Укрэксимбанк».