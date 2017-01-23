Гройсман назвал "классовыми врагами" контролеров, которые "кошмарят бизнес"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал «классовыми врагами» тех, кто давит на предпринимателей, которые создают национальный продукт.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе правительственного семинара "Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала".

«Я подчеркиваю, что тот, кто давит сегодня на предпринимателя, который реально создает национальный продукт, - наш с вами классовый враг, какой бы чин у него не был. Я обращаюсь сегодня к мэрам городов, главам администраций. Коллеги, если на вашей территории есть нерадивый контролер, скажите об этом и не молчите. Я сделаю все зависящее от себя, чтобы такой руководитель, - налоговой, таможни, Гоструда, полиции, - если это очевидный факт, я сделаю все, чтобы он был смещен с должности", - пообещал премьер.

По словам Гройсмана, задача правительства «не получить штраф, а обеспечить безопасность и качество».

«Берите и выбрасывайте таких (контролеров – УНИАН) с предприятий. Я за то, чтобы были инспекции, и я буду контролировать, скажем, то, как будут платить людям минимальные зарплаты. Я поддерживаю контроль, но без штрафных санкций», – сказал он.

Напомним, Кабмин намерен до конца года создать Службу финансовых расследований вместо налоговой полиции.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2016 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал бизнес быть законопослушным, не давать чиновникам взятки, и одновременно предложил провести проверки для представителей контролирующих органов, в особенности Государственной фискальной службы, на предмет их чистоплотности и соблюдения закона.

Верховная Рада 3 ноября приняла во втором чтении депутатский закон о моратории на проведение государственных плановых проверок малого и среднего бизнеса до 31 декабря 2017 года.

Также Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства в сфере государственного надзора», который предполагает создание единой открытой электронной базы государственных проверок бизнеса и ограничение количества плановых проверок до одной в год.