Депутаты приняли закон о сокращении проверок бизнеса

Верховная Рада приняла закон, который уменьшает количество плановых проверок, а также сужает перечень оснований для проведения внеплановых проверок бизнеса органами санитарно-эпидемиологического, пожарного, архитектурно-строительного и других видов государственного надзора.

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За принятие законопроекта №2418а «О внесении изменений в закон «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» за основу и в целом проголосовали 232 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк сообщил, докладывая по законопроекту, что документ изменяет принципы госконтроля, чтобы исключить коррупционные риски и уменьшить давления на бизнес.

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«Во-первых, это презумпция невиновности субъекта хозяйствования. В случаях, когда в законодательстве есть нормы, которые могут трактоваться как в пользу предпринимателя, так и в пользу государства, они трактуются в пользу предприятия», - сказал Галасюк.

Он также отметил, что данный законопроект вводит электронный реестр проверок, в который будут занесены все проверки, плановые и внеплановые, а также их причины, инициаторы, содержание, результаты. «Не будет уже такого, что кого-то проверяют кулуарно и делают это 50 раз, а других вообще не трогают», - пояснил Галасюк.

Также закон запрещает планирование показателей по выявлению нарушений. Депутат отметил, что план проверок будет составляться на год без права его изменения, а квартальные планы отменяются. Также максимальное количество проверок будет регламентироваться тем, к какой степени риска относится бизнес. «Высокий риск – плановые проверки не чаще, чем раз в два года, средний – не чаще, чем раз в три года, низкий риск – не чаще, чем раз в пять лет», - сказал Галасюк.

Депутат добавил, что вводятся ограничения на длительность проверок, которая будет зависеть от размера бизнеса, но не дольше 30 дней. Владельцы компаний и их должностные лица будут освобождены от ответственности за отказ дать показания или пояснения относительно субъекта хозяйствования. Также предлагается уменьшить штрафы для тех компаний, у которых впервые выявили нарушения.

Как указывается в пояснительной записке, проект закона предусматривает уменьшение количества оснований для осуществления внеплановых проверок и сужает объем полномочий органов государственного надзора. В новые нормы включена возможность консультирования бизнеса органами госнадзора. Также общественные организации получат больше прав для правовой защиты частных компаний.

Во время обсуждения законопроекта депутат Юрий Левченко (внефракционный) заявил, что он предлагает не распространять действие данного закона на проверки в сфере государственного архитектурно-строительного контроля.

«Нужно все-таки защищать украинский народ от абсолютно безответственного бизнеса, например, строительной мафии, которая сегодня уничтожает каждый большой город страны. Мы видим, что у нас делается, как у нас станции метро разваливается, куда деваются парки, детские площадки и что вместо них появляется», - сказал Левченко. Правка депутата не была поддержана голосованием.

Как сообщал УНИАН, 2 июня Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №2418а. Данное решение было принято после того, как в Раде не нашлось голосов для поддержки данной инициативы. За принятие законопроекта во втором чтении проголосовал 221 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Украинский и иностранный бизнес, работающий в стране, чаще всего жалуется в Совет бизнес-омбудсмена на работу налоговых органов, неправомерные проверки и проблемы с возвратом НДС.

Также Верховная Рада Украины приняла закон, который предполагает создание единой открытой электронной базы государственных проверок бизнеса и ограничение количества плановых проверок до одной в год.

За принятие законопроекта №2531а «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства в сфере государственного надзора» за основу и в целом проголосовали 232 народных депутата при необходимых 226.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк сообщил, докладывая по законопроекту, что данный законопроект дополняет ранее принятый законопроект №2418а «О внесении изменений в закон «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

«В законопроекте №2531а остались нормы о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Кодекс административного судопроизводства, кроме того, в ходе доработки из тела законопроекта были извлечены некоторые нормы, в частности, об освобождении органов государственного контроля от уплаты судебного сбора», - сказал Галасюк.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект предполагает формирование списка проверок на год вперед к 1 декабря предыдущего года и запрещает проведение более одной плановой проверки в год.

Также законопроект вводит материальную ответственность чиновников за внесение недостоверной информации в автоматизированный реестр всех проверок субъектов хозяйствования государственными органами. Кроме того, госорганы будут информировать компании о проверках по электронной почте.

Кабинет министров в июне 2015 года продлил мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2016 года. Мораторий на проведение проверок бизнеса был объявлен в конце 2014 года и должен был действовать до 1 июля 2015 года. Предложение о продлении моратория выдвинуло Минэкономразвития на основании консультаций с бизнесом. Мораторий не касается плановых фискальных проверок.