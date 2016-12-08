В Черновцах представители местных властей заявили о готовности содействовать развитию малого и среднего бизнеса

Как передает корреспондент УНИАН, на бизнес-форуме, который сегодня проходил в Мраморном зале Черновицкого национального университета, городской голова Алексей Каспрук заявил, что органы местных властей также должны сконцентрировать свои усилия для того, чтобы помочь работать предпринимателям и помочь создавать новые рабочие места.

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«У нас есть более 25 тысяч предпринимателей, которые занимаются предпринимательской деятельностью в городе и более двух тысяч предприятий малого бизнеса. И очень важно для нас, что происходят такие мероприятия, как бизнес-форум «Украина – страна предпринимателей». Стоит заметить, что без поддержки малого и среднего бизнеса не будет ни налогов, ни дорог, не будет школ, не будет юридического обслуживания. Мы со своей стороны делаем и будем делать все максимально возможное для того, чтобы предприниматели чувствовали себя в городе комфортно. Мы открыли в городе Центр предоставления административных услуг. Сегодня более 100 услуг предоставляется в этом помещении. Сейчас мы работаем над внедрением услуг в электронном виде - для того, чтобы максимально упростить бюрократические процедуры», - заявил Каспрук.

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В то же время и.о. председателя Черновицкой областной государственной администрации Игорь Богатырец также подчеркнул важность проведения форума, отметив, что его целью является сосредоточение внимания на необходимости поддержки малого бизнеса, поощрение развития предпринимательства, создания новых рабочих мест, преодоление последствий сокращения промышленного производства, отток квалифицированных кадров из региона за рубеж и популяризация культуры предпринимательства.

«Хотел бы отметить, что областная государственная администрация прилагает максимальные усилия для создания благоприятных условий для развития предпринимательской среды на территории Буковины, налаживания действенного диалога между властью и бизнесом, оперативного решения проблемных вопросов, возникающих в процессе их производственно-хозяйственной деятельности», - отметил чиновник.

По его словам, доказательством успешного сотрудничества властей и бизнеса является то, что по результатам оценки социально-экономического развития за 2015 год, который проводится Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Черновицкая область по направлению развития малого и среднего предпринимательства заняла второе место.

«Так, по состоянию на 1 октября 2016 года, фактически хозяйственную деятельность в области осуществляли 66,6 тыс. субъектов, что на 1235 субъектов или 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот же период субъектами хозяйствования малого и среднего бизнеса в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды уплачено 1 558,1 млн грн налогов и сборов, что на 471,5 млн грн, или 43,4% больше, чем за аналогичный период 2015 года», - добавил Богатирець и пожелал участникам бизнес-форума плодотворной работы.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Черновцах начал работу бизнес-форум «Украина – страна предпринимателей», в котором приняли участие около 200 участников – представителей малого и среднего бизнеса, а также тех, кто желает заняться предпринимательской деятельностью.

Также сегодня аналогичные форумы проходят в Одессе, Харькове и Херсоне.

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса создание свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.