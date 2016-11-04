Министр соцполитики: 47 тысяч руководителей частных предприятий начисляют себе 1450 гривень зарплаты

В Украине 47 тыс. руководителей частных предприятий начисляют себе зарплату в размере 1450 грн, что, по мнению министра социальной политики Андрея Ревы, свидетельствует о масштабной практике выплаты зарплат в конвертах.

Читайте такжеВ Кабмине обещают рост окладов бюджетников на 50%

Об этом министр сообщил, выступая во время Часа правительства в Верховной Раде.

«47 тыс. руководителей частных предприятий в Украине начисляют себе зарплату в размере 1450 грн, я не говорю уже о главных бухгалтерах этих предприятий», – сказал Рева.

Министр отметил, что очевидным является факт, что такие предприятия и своим работникам платят лишь минимальную зарплату, а остальной доход сотрудники получают неофициально.

Всего, по словам министра, около 30% работников в Украине получают зарплату до 2 тыс. грн.

«Потому вторым шагом по легализации зарплат будет приближение уровня оплаты труда к рыночной цене рабочей силы», - сказал Рева.

Читайте такжеГройсман: Хватит людям жить на копейки, деньги на повышение "минималки" в экономике есть

Как сообщал УНИАН, Кабмин на своем заседании 26 октября в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год предложил в следующем году в два раза увеличить показатель минимальной зарплаты – до 3200 грн вместо 1600 грн.

Таким образом, правительство намерено уравнять показатели минимальной зарплаты с фактическим, а не нормативным прожиточным минимумом.

По подсчетам Кабмина, минимальную заработную плату – 1450 грн с 1 мая 2016 года – в Украине получают примерно 3,7 млн человек.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, повышение минимальной зарплаты должно привести к детенизации и легализации зарплат в Украине и помочь в наполнении Пенсионного фонда, собственные поступления которого в 2017 году могут составить меньше, чем дотация из госбюджета.