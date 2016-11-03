В Одессе запустили одну из шести 3D-фабрик в мире (видео)

Идея создать в Одессе 3D-производство принадлежит одесситу Владимиру Усову. Kwambio – стартап. Два года назад Владимир вместе с программистами разработал 3D-платформу, приложение, в котором можно выбрать 3D-изображения любого предмета и распечатать его у себя дома.

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Идея украинцев стала лучшим инновационным проектом в центральной Европе и завоевала благосклонность инвесторов. Именно на их средства Владимир взялся создавать производство.

Сейчас полноценных фабрик 3D-производства в мире 6. Две в США, две в Европе, одна в Японии, а недавно первое подобное производство заработало в Украине.

Главное направление работы компании – домашний декор. Заказы принимают через сайт.

В Kwambio говорят, что вряд ли 3D-печать сможет полностью заменить традиционные способы производства.

"Я не рассматриваю это как какую-то волшебную технологию, а я к технологию, которая позволяет сделать весь производственный цикл более эффективным", - рассказывает основатель старт-апа.

Материалы для печати здесь изготавливают сами. Скоро заработает цех для изделий из металла. Планируют также делать и костную ткань.

Сегодня одесские 3D-печатники тесно сотрудничают с американскими дизайнерамии галеристами, планируют выходить на европейский рынок. Сейчас они получают около тысячи заказов в месяц.