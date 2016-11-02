Реализация промпродукции с начала года выросла почти на 14%

Объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-сентябре 2016 года составил 1,223 триллиона гривень, что на 13,6% больше объема за январь-сентябрь 2015 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, объем реализации промпродукции в перерабатывающей промышленности, на которую в январе-сентябре 2016 года пришлось 65,9% всего объема реализации, составил 805,570 миллиарда гривень.

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В добывающей промышленности и разработке карьеров (13% от общего объема) реализация составила 159,494 миллиарда гривень.

Объем реализации в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (20% от общего объема) составил 244,322 миллиарда гривень.

Наибольший объем реализованной продукции в январе-сентябре пришелся на Днепропетровскую область – 228,948 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, объем реализации промышленной продукции в Украине в 2015 году составил 1,5 триллиона гривень, что на 304,926 миллиарда гривень, или на 25,5%, больше показателя за 2014 год на уровне 1,119 триллиона гривень.