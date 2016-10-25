ПриватБанк представил в США новую программу поддержки украинского малого бизнеса

11:32, 25 октября 2016
Предпринимательство
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НК
Фото УНИАН

ПриватБанк, крупнейший коммерческий банк Украины, представил широкому кругу американских финансистов и политиков свою новую программу развития малого и среднего бизнеса в Украине – «КУБ».

Как сообщает mergingmarketbanking.com, во время мероприятия, организованного Атлантическим Советом (Atlantic Council) в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, председатель правления банка Александр Дубилет рассказал о главной цели этой программы – создать более миллиона рабочих мест до 2018 года за счет предоставления предпринимателям необходимых средств для расширения своего бизнеса и оживления экономики.

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