ПриватБанк представил в США новую программу поддержки украинского малого бизнеса
11:32, 25 октября 2016Предпринимательство
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УНИАН
ПриватБанк, крупнейший коммерческий банк Украины, представил широкому кругу американских финансистов и политиков свою новую программу развития малого и среднего бизнеса в Украине – «КУБ».
Как сообщает mergingmarketbanking.com, во время мероприятия, организованного Атлантическим Советом (Atlantic Council) в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, председатель правления банка Александр Дубилет рассказал о главной цели этой программы – создать более миллиона рабочих мест до 2018 года за счет предоставления предпринимателям необходимых средств для расширения своего бизнеса и оживления экономики.
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