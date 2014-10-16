Из зоны АТО в рамках ротации вернулись бойцы спецподразделения «Сумы»

Как сообщили УНИАН в ССО управления МВД Украины в Сумской области, свыше 20 милиционеров вернулись на место постоянной дислокации 15 октября.

Правоохранители получили непродолжительный отпуск, после чего приступят к исполнению своих функциональных обязанностей.

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В соответствии с сообщением, бойцы спецподразделения «Сумы» находились в зоне АТО в течение 30 суток и вернулись домой без потерь.

«Они несли службу по охране общественного порядка, выявлению, предотвращению и пресечению преступлений, проверяли автотранспорт на предмет перевозки оружия и боеприпасов, защищали спокойствие мирного населения от террористов и бандитских формирований», - отмечают в ССО.

Прибывших встречал заместитель начальника УМВД Украины в Сумской области Сергей Курочка, который поздравил правоохранителей со счастливым возвращением и поблагодарил за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей.

На смену милиционерам, которые вчера вернулись в Сумы, на Донбасс уже отправилось очередное подразделение сотрудников органов внутренних дел.