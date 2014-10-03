При выходе из Иловайска погибли 108 военнослужащих

Об этом сообщил журналистам министр обороны Валерий Гелетей после совещания в Минобороны с участием премьер-министра Арсения Яценюка.

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"Нет тайны, сколько у нас погибло людей при выходе из Иловайска. На сегодняшний день эта цифра, которую мы передали - 108 человек ", - сказал министр, уточнив, что засекреченными являются только фамилии и адреса погибших.

Министр отметил, что данные в отношении правоохранителей и бойцов добровольческих батальонов в Минобороны отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, в конце августа бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Добровольческие батальоны неоднократно просили у командования подкрепления. Тем не менее, по словам бойцов, нужная помощь так и не поступила.

Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военнослужащие понесли значительные потери.

Официальных данных о погибших, раненных и взятых в плен украинских военных до сих пор нет.