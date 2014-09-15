Сидоренко: бой в Иловайске помог военным АТО поверить в свои силы

Об этом заявил начальник бронетанковой службы вооружения оперативного командования "Юг" полковник Евгений Сидоренко, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны. "Иловайск помог нам поверить в собственные силы. Люди поверили в себя, свое оружие. Поверили, что могут бить врага", - подчеркнул начальник бронетанковой службы вооружения ОК "Юг" полковник Евгений Сидоренко.

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Говоря о событиях, которые произошли вблизи населенногопункта Иловайск Донецкой области, офицер подчеркнул, что грамотно организованная оборона позволила украинским силовикам удержать практически все направления, по которым осуществляли наступление террористы и российские военные.

"После вторжения российских войск мы не допустили их прорыва. Они пытались пробиться, войти к нам в тыл, расчленить нашу группу и разбить всех в одиночку. Этого не произошло. И в этом заслуга всех, кто там был - каждый на своем участке, в окопе, на технике", - отметил он.

По словам полковника Евгения Сидоренко, который стал непосредственным участником событий под Иловайском, мужество и героизм украинских военных стали залогом того, что группировка не была уничтожена, деморализована, а самое главное - подразделения с потерями, но с оружием вышли из окружения.

"Люди поверили в себя, свое оружие. Поверили, что могут бить врага", - подчеркнул офицер и отметил, что выход украинских военных из-под Иловайска является одной из героических страниц отечественного войска.

Например, 2-я противотанковая батарея 51-й отдельной механизированной бригады прикрывала дорогу Кутейниково-Иловайск, когда пошла колонна. Артиллеристы приняли неравный бой - им противостояли 16 единиц бронетехники, в том числе 4 танка. Чтобы артиллеристы могли перезаряжаться, им на помощь пришел расчет зенитной установки ЗУ-23-2, установленной на обычном Зил-131. В результате боя наши военные подбили 3 боевые машины врага.

Добровольческие батальоны не делали ни одного шага без поддержки артиллерии, был вовремя обеспечен подвоз боеприпасов. К сожалению, 24 августа уничтожили артиллерию - ее 6 часов накрывали огнем под контролем российских беспилотников.

В течение двух суток держало оборону подразделение инженерных войск. Военнослужащие тыловых подразделений садились за пулеметы, зенитные установки и вели огонь для того, чтобы остановить врага.

Полковник Евгений Сидоренко отметил, что фамилии военнослужащих, которые проявили свои лучшие качества в боях, представленные для присвоения наград.

В свою очередь, министр обороны генерал-полковник Валерий Гелетей проинформировал присутствующих на брифинге журналистов о представлении президенту необходимых документов о присвоении полковнику Евгению Сидоренко звания Героя Украины.