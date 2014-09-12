Личный состав батальона "Феникс" проводит боевое слаживание

Мероприятия по боевой подготовке подразделения происходят на одном из военных полигонов Николаевщины. Как рассказал командир батальона, интенсивность занятий очень высокая.

"Солдаты тренируются по всем предметам боевой подготовки, при этом активно нарабатывая опыт боевых действий, который им передают офицеры, которые воевали на востоке страны", - отметил руководитель.

Во время занятий военнослужащие учатся применять беспилотные летательные аппараты - квадрокоптери, которые закупили для батальона волонтеры во главе с советником Президента Юрием Бирюковым.

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Важным элементом учений являются занятия по оказанию первой медицинской помощи, что также изучают военнослужащие.

По словам Юрия Бирюкова, морально-психологическое состояние коллектива высокое. Среди них есть много военнослужащих запаса с опытом боевых действий. После завершения этапа боевого слаживания батальон будет готов к выполнению любого задания по назначению.