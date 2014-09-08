Разговор с лидером волонтеров "Крылья Феникса" Юрием Бирюковым

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За свою работу Бирюков был отмечен президентом Украины Петром Порошенко и назначен советником.

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Волонтерское движение "Феникс" занимается не только обеспечением армейцев необходимыми вещами, но и принимает активное участие в выводе украинских военных из зоны АТО. В частности, "Крылья Феникса" принимали участие в возвращении 79-й бригады на место дислокации.

Юрий является частным предпринимателем из Киева, свою волонтерскую деятельность начал во время Евромайдана, а с началом боевых действий основал "Фонд помощи стране Крыла Феникса". Сейчас в Киеве бывает не часто - большинство времени проводит в зоне АТО.