Для украинских силовиков минувшие сутки прошли без потерь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, количество раненых в настоящее время уточняется и будет обнародовано на вечернем брифинге.

Как сообщалось ранее, несмотря на объявленное перемирие, российские войска и боевики продолжают обстрелы позиций украинских военных и гражданских объектов, в т.ч. с применением тяжелых вооружений.

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В частности, в течение суток со стороны российских военных зафиксировано около 10 обстрелов из минометов и гранатометов.