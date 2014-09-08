Для украинских силовиков минувшие сутки прошли без потерь
12:57, 08 сентября 2014Армия
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В течение последних суток потерь среди украинских военнослужащих в зоне АТО нет.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
По его словам, количество раненых в настоящее время уточняется и будет обнародовано на вечернем брифинге.
Как сообщалось ранее, несмотря на объявленное перемирие, российские войска и боевики продолжают обстрелы позиций украинских военных и гражданских объектов, в т.ч. с применением тяжелых вооружений.
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В частности, в течение суток со стороны российских военных зафиксировано около 10 обстрелов из минометов и гранатометов.
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