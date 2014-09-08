За сутки российские военные 10 раз обстреляли из минометов и гранатометов силы АТО - Тымчук

Несмотря на объявленное перемирие, российские войска и боевики продолжают обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов, в т.ч. с применением тяжелых вооружений.

Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

На протяжении суток 7 сентября зафиксировано порядка 10 обстрелов.

"Со вчерашнего (7.09.2014) вечера противник проводил активные действия в районе Мариуполя, Донецка и Дебальцево", - отмечает Тымчук.

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Также российскими военными и боевиками с применением стрелкового оружия, минометов и гранатометов совершены обстрелы позиций и блокпостов украинских силовиков в районе н.п. Ждановка, Золотое, Нижняя Крынка, Фащевка.

"Украинские военнослужащие открывают исключительно ответный огонь, и исключительно из стрелкового оружия. Авиация и артиллерия украинскими войсками не применялась", - подчеркивает эксперт.