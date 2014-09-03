Военные медики в зоне АТО спасают жизнь местным жителям

Военные врачи оперируют солдат и офицеров, которые получили огнестрельные, минно-взрывные и осколочные ранения различной степени в ходе выполнения задач во время проведения АТО, говорится в сообщении Министерства обороны. И не только воины, которые принимают участие в проведении АТО получают ранения. Террористы и российские наемники намеренно обстреливают жилые дома местных жителей как из стрелкового оружия, так и из минометов и систем залпового огня.

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"Недавно нашей медицинской бригадой был эвакуирован мужчина, который получил огнестрельное ранение грудной клетки", - рассказал военный медик. "Десантники видели, как пожилой человек двигалась на велосипеде в сторону нашего блокпоста. Далее прозвучал выстрел из "зеленки". Мужчина упал. Бойцы, рискуя собственной жизнью, вытащили его из зоны обстрела. После осмотра раны мы установили, что ему стреляли в спину с явным намерением дискредитировать украинских военных в глазах местного населения", - добавил медик и заметил, что этому человеку повезло. Пуля прошла на вылет, не задев жизненно важные органы. Раненому оказали первую медицинскую помощь и доставили в городскую больницу, и теперь угрозы для его жизни уже нет.

Также военнослужащие, выполняющиезадачи в определенных районах, оказывают добровольную донорскую помощь местным больницам. К руководству одного из военных подразделений обратился главный врач одной из больниц - для спасения человека необходима была кровь редкой группы В (IV) Rh -. К счастью в данном подразделении с такой группой крови оказалось 4 бойца. Поэтому благодаря военным жизнь человека была спасена.

Необходимо отметить, что военные медики в районах выполнения задач обеспечены всеми необходимыми медицинскими препаратами и перевязочными материалами.