Бойцы АТО возле Новоайдара получили подкрепление - Права справа

Бойцам ВСУ в районе Новоайдара прибыло подкрепление

Об этом сообщил лидер Общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев, передает Еспресо.TV. "Украинским военным, которые держат оборону в районе г. Новоайдар, прибыло подкрепление", - отметил он. Читайте такжеИз Луганска в России за сутки вывезено 12 подбитых танков - активисты Ранее он заявлял, что украинские военные полностью контролируют Новоайдар. Напомним, по информации местных жителей, украинские военные, которые контролируют поселок Новоайдар Луганской области ожидают штурм в ближайшие дни.

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