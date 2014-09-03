Бойцы АТО возле Новоайдара получили подкрепление - Права справа
01:51, 03 сентября 2014Политика
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Бойцам ВСУ в районе Новоайдара прибыло подкрепление
Бойцы АТО у Новоайдара получили подкрепление / фото Минобороны
Об этом сообщил лидер Общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев, передает Еспресо.TV.
"Украинским военным, которые держат оборону в районе г. Новоайдар, прибыло подкрепление", - отметил он.
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Ранее он заявлял, что украинские военные полностью контролируют Новоайдар.
Напомним, по информации местных жителей, украинские военные, которые контролируют поселок Новоайдар Луганской области ожидают штурм в ближайшие дни.
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