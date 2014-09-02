Тымчук: силы АТО отступают из ряда населенных пунктов

"Наши войска оставили ряд населенных пунктов. Мы отступаем", - сообщил Тымчук.

"Но я бы не сосредотачивался на факте отступления как проигрыша. Гораздо более важно в данной ситуации другое. Если наше командование действительно отводит войска только для недопущения попадания их в котлы и для перегруппировки (а это официальная версия) – это не трагедия, а нужное решение, без которого невозможно дальнейшее наступление", - добавил он.

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"Но так ли это, и имеет ли командование адекватные планы дальнейших действий – узнаем в ближайшие дни. Мое личное мнение: поводов для оптимизма, увы, очень немного", - сообщает Тымчук.

Кроме того, он заявил, что украинские войска убеждаются, что "российские подразделения несравненно более боеспособны, нежели террористические группировки, но и против них все же можно (и нужно) воевать".

"Если мы, к глубочайшему сожалению, отступаем и несем потери, это вовсе не значит, что враг неуязвим. За каждый шаг по украинской земле оккупанты платят своей кровью", - написал Тымчук.

Также он сообщал о том, что российское командование ставит задачи местным властям на оккупированных территориях Донбасса выделять участки земли под захоронения уничтоженных российских вояк.

Тымчук, кроме того, заявил о том, что "российские оккупанты и террористы попытались прорваться на Мариуполь со стороны Новоазовска, однако эту попытку прорыва отбили пограничники совместно с батальоном "Азов".