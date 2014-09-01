СНБО: Силы АТО отступили из Георгиевки (карта АТО)

Несмотря на точность ударов, обстрел этих территорий вели профессиональные артиллеристы ВС РФ. Кроме того, зафиксирована большая концентрация русских сил вокруг райцентра Лутугино и на подступах к городу Счастье на северном берегу Северского Донца, сообщает информационно-аналитический центр СНБО.

В то же время вооруженные силы Украины обеспечивают оборону Мариуполя на рубеже: н.п. Староласпа - Раздольное - Комсомольское. Для недопущения передвижения противника в направлении Новоазовск - Мариуполь, мобильными группами подразделений батальонов территориальной обороны организованы посты на наиболее опасных направлениях вероятного движения противника.

Читайте такжеВойска РФ наносили точечные ракетные удары по аэропорту в Луганске - ШкирякЛичному составу ВС Украины удалось отразить нападение диверсионно-разведывательной группы на участке блокпоста в районе моста через реку Северский Донец, направление трассы Изюм-Артемовск.

Всего в течение суток силы АТО уничтожили установку «Град», бронетранспортер, боевую разведывательную десантную машину, КАМАЗ и около 80 боевиков.

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