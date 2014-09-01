Силовики уничтожили 80 боевиков, установку "Град" и бронетехнику террористов на Донбассе

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.Читайте такжеСилы АТО уничтожили два танка, установку "Ураган" и шесть установок "Град" боевиков - штаб

"В течение суток потери противника составляют - 1 установка БМ 21 “Град” , 1 бронетранспортер,1 боевая разведывательная десантная машина, 1 КАМАЗ и около 80 боевиков", - говорится в сообщении штаба.