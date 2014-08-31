На Днепропетровщине почти три тысячи добровольцев прибыли в военкоматы

В Днепропетровской области в районные военные комиссариаты добровольно, без вызова повесткой, прибыли почти 3 тыс. граждан.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, по словам заместителя военного комиссара Днепропетровского областного военного комиссариата по работе с личным составом подполковника Сергея Полуцыгана, ”в период проведения этапов третьей очереди мобилизации из области было призвано военнообязанных рядового, сержантского и офицерского состава запаса, которые приступили к выполнению служебных обязанностей по защите территориальной целостности Украинского государства. За это время в войска поставлено более 500 единиц техники”.

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Как сказал Полуцыган, в Днепропетровской области сформированы три батальона территориальной обороны и продолжается формирование еще одного подразделения территориальной обороны, срок готовности которого - середина сентября. Ни один из мобилизованных не будет сразу направлен выполнять боевые задачи в зону АТО без подготовки на полигоне. Возобновление военных навыков будет длиться в объемах и по программе подготовки в зависимости от военных специальностей.