Семенченко: в Иловайске воюют взводы кадровых офицеров РФ

Об этом сообщил командир добровольческого батальона территориальной обороны "Донбасс" Семен Семенченко на своей странице в соцсети. По его информации, узловые точки украинских военнослужащих террористы уже пристреляли, поэтому среди военных большое количество раненых. "Ранило 5 человек, эвакуировали вертолетом в Днепропетровск, в ту же больницу где и мы все", - пишет Семен Семенченко.

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Он сообщает, что в левой части Иловайска находятся силы АТО, в правой - почти вдвое большее террористов. "Судя по пленным, больше половины- кадровые офицеры и солдаты из РФ. Некоторые в форме. Они не просто по одиночке раскиданы по подразделениям, а работают уже отдельными взводами, то есть это уже реальное военное вторжение", - отмечает командир батальона.

"Бои идут с нарастающим ожесточением, видимо все таки в этом городе мы нащупали "Кощееву смерть" донецкой группировки террористов, периодически доходит до рукопашной. Вчера отбили последние танковые атаки, не надо их боятся, они горят как свечки", - подчеркивает Семен Семенченко.