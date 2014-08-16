За сутки в боях с террористами погибли трое военнослужащих, 13 ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве спикер Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

По его словам, в результате боевых действий за минувшие сутки погибли трое и ранены 13 украинских военных.

По словам Лысенко, «в течение суток Вооруженные Силы Украины 27 раз вступали в огневой контакт с террористами. Это происходило в районе населенных пунктов Орлово-Ивановка, Красногуровка, Новоивановка, Петровское, Красный Яр, Придорожное, Ясиноватая, Друзовское, Христофоровка, Авдеевка, Береговое, Иловайск и Котельниково».

Он также сообщил, что «ситуация на востоке Украины остается напряженной под Донецком и Луганском, Горловкой, Первомайском, Иловайском и Красным Лучом».