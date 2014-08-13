Террористы ночью обстреляли позиции сил АТО в шести населенных пунктах
10:03, 13 августа 2014Армия
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Террористы за ночь обстреляли позиции украинской армии в шести населенных пунктах.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
Читайте такжеНочью РФ из "Градов" и минометов обстреляла украинские войска у Степановки и Ильинки«За эту ночь огневые удары были нанесены по позициям и блокпостам сил АТО вблизи населенных пунктов Стукалова Балка, Шишковое, Нижний Минченок, Иловайск, Петровское, Кринички», - информирует пресс-центр АТО.
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