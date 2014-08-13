Террористы ночью обстреляли позиции сил АТО в шести населенных пунктах

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Читайте такжеНочью РФ из "Градов" и минометов обстреляла украинские войска у Степановки и Ильинки«За эту ночь огневые удары были нанесены по позициям и блокпостам сил АТО вблизи населенных пунктов Стукалова Балка, Шишковое, Нижний Минченок, Иловайск, Петровское, Кринички», - информирует пресс-центр АТО.