Террористы ночью обстреляли позиции сил АТО в шести населенных пунктах

10:03, 13 августа 2014
Армия
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Террористы за ночь обстреляли позиции украинской армии в шести населенных пунктах.

REUTERS

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Читайте такжеНочью РФ из "Градов" и минометов обстреляла украинские войска у Степановки и Ильинки«За эту ночь огневые удары были нанесены по позициям и блокпостам сил АТО вблизи населенных пунктов Стукалова Балка, Шишковое, Нижний Минченок, Иловайск, Петровское, Кринички», - информирует пресс-центр АТО.

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