Пограничники отбили нападение боевиков в районе населенного пункта Победа
Ситуация на украинско-российской границе остается напряженной.
Пограничники отразили нападение террористов в районе населенного пункта Победа Донецкой области.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«Ситуация на украинско-российской границе остается напряженной», - заявил он.
Читайте такжеКанада передаст украинским пограничникам 32 тонны военного снаряжения
«Сегодня с 11.15 почти час длилось огневое противостояние между пограничниками и террористами в районе населенного пункта Победа Донецкой области», - сказал Лысенко.
По его словам, боевики использовали стрелковое оружие для атаки пограничного наряда, который нес службу по охране государственной границы. «Пограничники открыли ответный огонь и отразили нападение», - подчеркнул Лысенко.