Пограничники отбили нападение боевиков в районе населенного пункта Победа

Пограничники отразили нападение террористов в районе населенного пункта Победа Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Ситуация на украинско-российской границе остается напряженной», - заявил он.

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«Сегодня с 11.15 почти час длилось огневое противостояние между пограничниками и террористами в районе населенного пункта Победа Донецкой области», - сказал Лысенко.

По его словам, боевики использовали стрелковое оружие для атаки пограничного наряда, который нес службу по охране государственной границы. «Пограничники открыли ответный огонь и отразили нападение», - подчеркнул Лысенко.