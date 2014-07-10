Украинские военные отразили штурм аэропорта Донецка - СНБО
17:41, 10 июля 2014Политика
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В СНБО сообщают, что потерь среди военных нет.
Украинские военные отразили штурм аэропорта Донецка / ua.comments.ua
Украинские военные отразили штурм аэропорта Донецка.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
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«Сегодня боевики обстреляли из минометов и стрелкового оружия аэропорт в Донецке, который находится под контролем украинских военных. Штурм успешно отражен и потерь среди наших военных нет», - сказал он.
«Обстрел аэропортов как в Донецке, так и в Луганске осуществляется периодически», - добавил Лысенко.
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