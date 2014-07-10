Украинские военные отразили штурм аэропорта Донецка - СНБО

Украинские военные отразили штурм аэропорта Донецка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«Сегодня боевики обстреляли из минометов и стрелкового оружия аэропорт в Донецке, который находится под контролем украинских военных. Штурм успешно отражен и потерь среди наших военных нет», - сказал он.

«Обстрел аэропортов как в Донецке, так и в Луганске осуществляется периодически», - добавил Лысенко.