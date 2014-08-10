"Стрелок" угрожает своим заказчикам бегством из Украины - пресс-центр АТО

10:44, 10 августа 2014
Армия
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За ночь силы АТО продолжали наступательные действия, направленные на сужение кольца вокруг Донецка. Было нанесено ряд огневых ударов по опорным пунктам противника.

REUTERS

Об этом сообщает в своем Facebook пресс-цент АТО.

"В результате уничтожено большое количество техники и живой силы террористов. В рядах террористов отмечается паника и хаос. Снова наблюдаются массовые случаи дезертирства", - говорится в сообщении.

Сообщение by Пресс-центр АТО.

"Как стало известно из достоверных источников, руководитель бандитской группировки «Стрелок» поставил ультиматум руководству восточного государства - если не будет оказана помощь, то он вынужден будет отступить от города Антрацит. А также угрожает своим заказчикам бегством из Украины", - подчеркнули в пресс-центре.

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