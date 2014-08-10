"Стрелок" угрожает своим заказчикам бегством из Украины - пресс-центр АТО

Об этом сообщает в своем Facebook пресс-цент АТО.

"В результате уничтожено большое количество техники и живой силы террористов. В рядах террористов отмечается паника и хаос. Снова наблюдаются массовые случаи дезертирства", - говорится в сообщении.

"Как стало известно из достоверных источников, руководитель бандитской группировки «Стрелок» поставил ультиматум руководству восточного государства - если не будет оказана помощь, то он вынужден будет отступить от города Антрацит. А также угрожает своим заказчикам бегством из Украины", - подчеркнули в пресс-центре.