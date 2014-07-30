За сутки погиб один украинский военный, 11 получили ранения - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, за последние сутки погиб один украинский военнослужащий, еще 11 получили ранения. Все раненые доставлены в медицинские заведения, им оказана необходимая медицинская помощь.

Читайте такжеЗа сутки террористы 25 раз обстреляли позиции сил АТО - СНБОКак сообщал УНИАН, силам АТО удалось сузить кольцо вокруг Горловки и Донецка.