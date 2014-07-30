За сутки погиб один украинский военный, 11 получили ранения - СНБО
13:40, 30 июля 2014Армия
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За последние сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, 11 получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
По его словам, за последние сутки погиб один украинский военнослужащий, еще 11 получили ранения. Все раненые доставлены в медицинские заведения, им оказана необходимая медицинская помощь.
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