За сутки погиб один украинский военный, 11 получили ранения - СНБО

13:40, 30 июля 2014
Армия
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За последние сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, 11 получили ранения.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, за последние сутки погиб один украинский военнослужащий, еще 11 получили ранения. Все раненые доставлены в медицинские заведения, им оказана необходимая медицинская помощь.

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