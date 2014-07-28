Министр обороны встретился с послом Германии в Украине

Валерий Гелетей информировал немецкого посла о текущей военно-политической ситуации в Украине, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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"В вооруженном конфликте, который несколько месяцев назад начался на востоке Украины из сотни легковооруженных сепаратистов, которые захватывали местные органы власти, сегодня принимает участие более 10 тыс. пророссийских наемников с образцами оружия, которыми могут похвастаться современные профессиональные армии", - подчеркнул глава отечественного оборонного ведомства.

Валерий Гелетей отметил, что с целью реализации инициативы президента Украины Петра Порошенко относительно мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, в начале июня вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили огонь на 10 дней.

Он подчеркнул, что в настоящее время ни у кого не возникает сомнений относительно истинного лица террористов, которым раньше иногда удавалось выдавать себя за "борцов за свободу". "Сбит пассажирский авиалайнер, взорваны автодороги, мосты, шахты, заминированы детские учебные заведения, предприятия и аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса ярко характеризуют лиц, которые сегодня ведут борьбу против единства Украины в Луганской и Донецкой областях", - отметил министр обороны.

Он подчеркнул, что при этом Российская Федерация не только открыто поддерживает террористов, но и применяет против украинских военнослужащих со своей территории тяжелое артиллерийское оружие. В то же время, вооруженные силы ни разу не проводили обстрелов территории РФ.

Валерий Гелетей отметил многочисленные случаи провокаций со стороны террористов против мирных жителей двух восточноукраинских областей. "Вчера в Донецке 2 танка с украинской символикой обстреляли жилые кварталы в центре города. Было и много других подобных случаев. Хочу подчеркнуть, что вооруженные силы не применяют оружие по мирным жителям", - отметил он.

В этом контексте министр обороны обратил внимание немецкой стороны на значительное количество дезинформации, которая распространяется в мире Россией относительно событий в Украине.

Посол Германии в Украине Кристоф Вайль отметил, что немецкая сторона высоко ценит усилия, которые прилагают украинские военнослужащие с целью сохранения государственного суверенитета Украины, а также мира и безопасности в Европе. Он отметил негодование, которое вызвали в Германии события с катастрофой малайзийского самолета. "Германия была и остается солидарной с народом Украины", - отметил он.