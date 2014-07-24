В Винницкой области начали ремонт спецоборудования для Вооруженных Сил Украины

В Виннице государственное предприятие «45-й экспериментальный механический завод» концерна «Укроборонпром» начал ремонт авто топливозаправщиков, автоцистерн и прицеп цистерн для Вооруженных Сил Украины. В цехах предприятия проводят капитальный ремонт всех узлов автомобилей, а особенно - спецоборудования. Первые отремонтированные автомобили для перевозки горюче-смазочных материалов уже прошли проверку и на днях будут отправлены в воинские части.

По словам начальника управления обеспечения техническими средствами центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами Вооруженных Сил Украины Тыла Вооруженных Сил Украины полковника Андрея Тучапского, потребность в таких спецавтомобилях является очень высокой. Ведь топливо со складов и баз хранения нужно доставлять в воинские части или подразделения. А в условиях антитеррористической операции - еще острее. На предприятие уже доставлены 70 автомобилей, которые требуют углубленного регламентно-технического обслуживания. От общего количества автомобильной техники, которую до конца года запланировано отремонтировать на заводе, это только 30 процентов.

"Это бывшее предприятие Министерства обороны Украины, поэтому мы знаем его возможности по восстановлению именно такой автомобильной техники. Более того, в свое время завод специализировался именно на производстве автомобилей для перевозки горюче-смазочных материалов, - отметил полковник Андрей Тучапский. - Для реализации заказа Министерства обороны здесь есть все необходимое, а первые отремонтированные образцы являются ярким тому подтверждением".