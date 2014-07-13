Силы АТО точечными авиаударами уничтожили десятки террористов и несколько "Градов" - Минобороны

Вчера вечером украинские летчики уничтожили 2 установки РСЗО БМ-21 «Град», до 30 террористов под Горловкой и склады с боеприпасами и оружием под Саур-могилой. Всего авиация ВСУ нанесла 5 точечных авиаударов по определенным объектам противника.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что первый авиаудар авиации был нанесен по опорному пункту террористов в районе населенного пункта Лисичанск. В результате него было поражено скопление боевиков, а также вооружение и технику.

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"Второй прицельный авиа удар военные летчики нанесли по базе боевиков в районе населенного пункта Гольмовський, Горловского района. Там помещения специализированной школы террористы оборудовали под свои казармы. Авиацией было уничтожено до 30 террористов, 2 установки РСЗО БМ-21 «Град», 2 одиночке ЗУ-23-2 и до 6 единиц бронированной боевой техники", - говорится в сообщении.

Третий авиаудар украинские летчики нанесли в районе скопления боевиков вблизи населенного пункта Ровеньки. Летчиками было уничтожено 10 боевиков, уничтожено реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» и выведено из строя несколько единиц бронированной техники.

Четвертый авиаудар был осуществлен по базе боевиков в районе населенного пункта Торез. Данные по уничтоженной техники и живой силе боевиков уточняются.

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В Минобороны добавляют, что пятый авиаудар самолеты воздушных сил ВСУ нанесли в районе кургана Саур-могила, что недалеко от Донецка. Авиацией поражено опорный пункт, где были сосредоточены террористы, боевую бронированную технику и склады с боеприпасами и оружием. Данные уточняются.

"Также в течение дня проведено воздушную разведку и выполнено 7 самолетовылетов истребительной авиации для прикрытия группировок войск (сил АТО). Всего в течение суток авиацией Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины выполнено 16 самолетовылетов", - резюмируют в министерстве.