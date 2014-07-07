Гелетей доложил Порошенко, что над горсоветом Константиновки установлен украинский флаг

Министр обороны Валерий Гелетей доложил президенту Петру Порошенко о том, что рота спецназначения завершила разминирование здания горсовета города Константиновка Донецкой области.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter