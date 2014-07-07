Гелетей доложил Порошенко, что над горсоветом Константиновки установлен украинский флаг

15:23, 07 июля 2014
Армия
0 0

Министр обороны Валерий Гелетей доложил президенту Петру Порошенко о том, что рота спецназначения завершила разминирование здания горсовета города Константиновка Донецкой области.

Гелетей доповів про встановлення контролю над Костянтинівкою / фото УНІАН

По словам Валерия Гелетея, над зданием горсовета военнослужащие вооруженных сил установили государственный флаг, сообщается на сайте Министерства обороны.

Читайте такжеВ Константиновке установили украинский флаг – комбат «Донбасса»

Также министр обороны доложил о текущей ситуации в зоне антитеррористической операции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter