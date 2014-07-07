Гелетей доложил Порошенко, что над горсоветом Константиновки установлен украинский флаг
15:23, 07 июля 2014Армия
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Министр обороны Валерий Гелетей доложил президенту Петру Порошенко о том, что рота спецназначения завершила разминирование здания горсовета города Константиновка Донецкой области.
Гелетей доложил об установлении контроля над Костянтинівкою / фото УНИАН
По словам Валерия Гелетея, над зданием горсовета военнослужащие вооруженных сил установили государственный флаг, сообщается на сайте Министерства обороны.
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Также министр обороны доложил о текущей ситуации в зоне антитеррористической операции.
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