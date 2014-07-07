Освобождение городов от террористов положительно влияет на настроения населения - Минобороны

Положительно влияет на общественно-политическую обстановку и настроения мирного местного населения в Донецкой области освобождение от террористов населенных пунктов Славянского, Артемовского, Мариинского районов и города Счастье, где принимаются меры по восстановлению инфраструктуры, органов государственной власти, государственных учреждений и теле-, радиосети. Также налаживается поставка пищевых продуктов, питьевой воды и другой помощи силами АТО.

Основные усилия подразделений Вооруженных Сил Украины, привлеченных к антитеррористической операции, сосредоточены на уничтожении баз подготовки, ячеек и блокпостов боевиков, восстановлении контроля над государственной границей и надежной изоляции зоны конфликта. При этом особое внимание военнослужащие уделяют предотвращению потерь среди мирного населения и безопасности мирных граждан.

Инженерными подразделениями Вооруженных Сил Украины проводится работа по разминированию дорог, мостов, зданий. В Красном лимане эвакуированы 700 боеприпасов калибра 122 мм. Уничтожено 10 боеприпасов калибра 152 мм гаубицы Д-30, тридцать детонаторов, 3 гранаты РГД-5. В Славянске выявлено 2 машины боеприпасов, 2 кг взрывчатого вещества времен Великой Отечественной войны.

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Вчера в Николаевке найдена 1 тонна тротила, боеприпасы. Также, обнаружено и обезврежено 3 противопехотные осколочные мины МОН-100 и 3 противотанковые мины.

В течение суток незаконными вооруженными формированиями совершено десять обстрелов блокпостов и позиций подразделений ВС Украины. В ответ террористы получают достойный отпор.

Так, этой ночью террористы обстреляли из минометов и стрелкового оружия блокпосты в районе населенных пунктов Амвросиевка, Довжанское, Рубежное, а также неподалеку от населенного пункта Кременное, где огонь велся из лесополосы.

В результате активных действий сил АТО в рядах боевиков и наемников наблюдаются панические настроения, что вызывает многочисленные случаи сдачи в плен и перехода на сторону украинских силовиков, или попытки побегов из зоны АТО.