День флота Украины в этом году отпразднуют в Одессе
15:16, 04 июля 2014Армия
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Празднование Дня флота Украины, которое ежегодно проходило в Севастополе в последние выходные июля, в этом году будет перенесено в Одессу.
В этом году праздновать День флота будут в Одессе / фото Думская.нет
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры, об этом шла речь во время встречи министра культуры Евгения Нищука с заместителем командующего военно-морскими силами вооруженных сил, капитаном I ранга Андреем Урсулом.
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Стороны обсудили, в частности организационные вопросы и вопросы культурной программы мероприятия.
Как отметил Евгений Нищук, он "поражен боевым духом украинских военных, закаленным на майданах страны. Военные конфликты, с которыми столкнулась Украина на востоке и юге государства, объединяют нас, делают более сильными, а потому - наша победа является лишь вопросом времени".
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