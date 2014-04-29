Из оккупированного Севастополя в Одессу выводят 5 украинских судов

Из порта временно оккупированного города Севастополя сегодня выводятся разблокированные захваченные в марте российскими военными 5 вспомогательных судов Военно-морских Сил Украины – учебные катера «Нова Каховка» и «Чигирин», малый гидрографический катер мгк-1877, пассажирское судно «Іллічівськ» и рейдовый катер рк-500.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил проинформированный военный источник в Севастополе.

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По информации собеседника агентства, судна выводятся в соответствии с достигнутой совместной комиссией из состава представителей военных ведомств Украины и России договоренностью (комиссия работает в Севастополе) и согласно уточненному в конце прошлой недели графику разблокирования и выведения из Крыма кораблей, катеров и судов. Источник прибавил, что около 9.00 определенные 5 судов при помощи буксиров Черноморского флота России начали движение в направлении места встречи в нейтральных водах, где их в 12.00 будет ожидать украинское буксирное судно.

Собеседник агентства также сообщил, что разблокированные суда будут выводиться в район порта Одессы, однако он не сказал, в каком именно порту они будут базироваться в дальнейшем. Источник также отметил, что, как планируется, учебный катер «Нова Каховка» будет следовать по Черному морю своим ходом, взяв на буксир катер рк-500. Прибытие судов к месту назначения запланировано на среду, 30 апреля.

Собеседник агентства прибавил, что на 30 апреля запланировано выведение из Севастополя с целью дальнейшего перебазирования в один из портов Украины противопожарного катера «Борщів», рейдовых водолазных катеров «Ромни» и «Токмак».

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Как сообщал УНИАН, ранее в порт Одессы и другие украинские порты были выведены из оккупированного Крыма 13 кораблей и судов украинских ВМС.