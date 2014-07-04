Обсуждены вопросы улучшения состояния морально-психологического обеспечения участников АТО

Проблемы морально-психологического обеспечения личного состава Вооруженных Сил Украины в антитеррористической операции, а также вопросы социальной защиты участников боевых действий были рассмотрены 3 июля во время научно-практического семинара в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Со вступительным словом перед профессорско-преподавательским составом военных вузов и представителями структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба ВС Украины выступил заместитель Министра обороны Украины Иван Руснак. Он констатировал, что анализ внедрения государственной гуманитарной политики в ВС Украины и организации морально-психологического обеспечения личного состава выявил ряд недостатков в работе многих структурных подразделений Минобороны и Генштаба. Среди них Иван Руснак назвал отсутствие в оборонном ведомстве квалифицированных специалистов по гражданско-военных отношений, низкую информированность населения регионов относительно причин возникновения кризисной ситуации и мер, которые осуществляются для нормализации обстановки государством и Вооруженными Силами Украины. Была отмечена неэффективная работа по защите личного состава и населения от негативного информационно-психологического воздействия и вражеской пропаганды. Указано на недостатки системы подготовки кадровых офицеров воспитательных структур и военных журналистов, в частности, ограниченное государственный заказ на их подготовку. Констатировано неудовлетворительную подготовленность офицеров воспитательных структур запаса, невозможность их профессионального применения из-за отсутствия навыков проведения организационных мероприятий и неумение вести индивидуальную и коллективную воспитательную работу и т.д.

В своих выступлениях участники семинара подвергли углубленному анализу проблемные вопросы и обсудили предложения относительно срочного и существенного улучшения состояния морально-психологического обеспечения, социальной защищенности военнослужащих Вооруженных Сил и других военных формирований Украины, в том числе призванных в ходе частичной мобилизации.

В частности, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления по работе с личным составом ВС Украины генерал-майор Александр Розмазнин детально проанализировал состояние морально-психологического обеспечения подразделений после отмобилизации и их подготовку к выполнению задач в рамках антитеррористической операции, определил основные проблемы и предложил пути их решения. Он подчеркнул необходимость налаживания взаимодействия военных с местными органами государственной власти и населением в районах выполнения задач. Предложил принять меры для оперативного информирования военных подразделений и населения об общественно-политической обстановки в стране, повышение уровня технического оснащения подразделений наших войск.

Временно исполняющий обязанности директора Департамента социальной и гуманитарной политики МО Украины Александр Щербинин осветил недостатки нормативно-правовой базы по вопросам гуманитарной и социальной политики относительно обеспечения Вооруженных Сил, предложил подготовить изменения и поправки к ряду законодательных актов.

С большим интересом присутствующие выслушали предложения о необходимости введения единой системы морально-психологического обеспечения сектора безопасности и обороны государства, которые предоставил ведущий научный сотрудник Гуманитарного института НУОУ Виктор Алещенко. А начальник этого же института полковник Виктор Грицюк предложил изменить, с учетом современных требований, подход к подготовке специалистов для органов по работе с личным составом и военных информационных структур.

Конструктивными и содержательными были выступления и других участников семинара.

На основании обобщения результатов, обсуждения выступлений участников семинара и предоставленных Департаментом гуманитарной и социальной политики обоснований, будут предоставлены предложения на имя Министра обороны Украины относительно принятия управленческих решений, направленных на улучшение ситуации по указанным вопросам.