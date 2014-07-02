Коваль: АТО закончится тогда, когда последний наемник уйдет с нашей земли

Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина.

«АТО закончится тогда, когда последний наемник уйдет с нашей земли. Мы будем делать все, чтобы это произошло в кратчайшие сроки. Мы, военные люди, выполняем задание, но если наши враги примут те условия, которые определяет наш Президент – я уверен, что в скором времени наступит мир», - заявил он.