Российские наемники из Крыма и Кавказа бегут из зоны АТО - Минобороны

Усилия силовых структур сосредоточены на изоляции определенных районов, несении службы на блокпостах, проведении действий по высвобождению территории и населенных пунктов от боевиков, прикрытии государственной границы в восточных областях государства. В то же время Российская Федерация продолжает наращивание своих группировок у государственной границы с Украиной.

Не смотря на объявление украинской стороной режима прекращения огня, главари террористических банд продолжают проводить обстрелы блокпостов и вооруженные нападения на колонны подразделений силовых структур Украины в Донецкой и Луганской областях.

Мирный план Президента Украины Петра Порошенко относительно урегулирования ситуации на востоке Украины в очередной раз нарушают в одностороннем порядке банды террористов. Так, в течение вчерашнего дня боевики несколько раз обстреливали из автоматических станковых гранатометов и минометов один из блокпостов близ города Славянск.

Впоследствии боевики совершили коварное нападение на колонну тылового обеспечения в районе населенного пункта Нижняя Ольхівка на Луганщине. Террористы атаковали военнослужащих сил АТО из стрелкового оружия и гранатометов. Бой длился около 30 минут.

Во второй половине дня террористы из стрелкового оружия и минометов осуществили обстрел опорного пункта АТО сил в районе населенного пункта Тараны, Донецкой области. Потерь среди украинских военных нет.

Также в районе населенного пункта Приволье Луганской области, боевики устроили засаду и заложили фугас на маршруте движения колонны украинских военных, которые перевозили гуманитарный груз.

В течение ночи боевики несколько раз совершали минометные обстрелы блокпосту близ Славянска, в районе аэродрома в Краматорске а также пгт Бирюково, Луганской области.

Всего в течение суток боевики 12 раз нарушали режим прекращения огня.

Имеют место факты, что группы боевиков из Автономной Республики Крым и Кавказа оставляют зону АТО. Причиной этого может быть завершение «контракта» или опасения боевиков, Российская Федерация прекратит их поддерживать.