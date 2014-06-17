Селезнев: боевики завозят вооружение для обстрела Краматорска

Как сообщил руководитель пресс-центра антитеррористической операции (АТО) Владислав Селезнев, ссылаясь на источники, в Краматорске были замечены грузовики с установленными на них минометами и пулеметами.

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"В результате обстрела Краматорска уже есть первые пострадавшие. По информации источников, боевики будут продолжать нагнетать панику и провоцировать массовый поток беженцев из городов на востоке, так, как это было сделано в Славянске", - отметил Владислав Селезнев в своем сообщении, размещенном в соцсети.

Для этих целей в Луганской области боевики используют системы залпового огня БМ-21 "Град", которыми они накануне обстреливали жилые дома в Доброполье. Вчера установка "Град" была замечена под Луганском.

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Как отметил спикер АТО, "для террористов важно срежиссировать картинку для российского телевидения о хаосе в восточных городах", и для этого они уничтожают объекты электро- и водоснабжения. В настоящее время сотрудники энергокомпании в Славянске под прикрытием сил АТО проводят ремонт поврежденного оборудования.