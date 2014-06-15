Генерала Генштаба отстранили от выполнения обязанностей
16:16, 15 июня 2014Армия
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Начальник Главного оперативного управления Генштаба, генерал-майор Александр Шутов отстранен от занимаемой должности.
Из администрации президента пришло распоряжение об отстранении / фото УНИАН
Об этом "Украинской правде" сообщил информированный источник. Отставка была утверждена утром 15 июня. По данным источника, поручение об отстранении Александра Шутова поступило напрямую из администрации президента, точная причина и формулировка пока неясны.
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Также источник отметил, что поручение поступило после того как выяснилось, что Александр Шутов состоит в родственных связях с бывшим министром обороны Павлом Лебедевым (сын генерал-майора некоторое время состоял в браке с дочерью Павла Лебедева).
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