Генерала Генштаба отстранили от выполнения обязанностей

Об этом "Украинской правде" сообщил информированный источник. Отставка была утверждена утром 15 июня. По данным источника, поручение об отстранении Александра Шутова поступило напрямую из администрации президента, точная причина и формулировка пока неясны.

Читайте такжеВ Минобороны опровергают информацию о премировании Генштаба на сумму 9,6 миллиона

Также источник отметил, что поручение поступило после того как выяснилось, что Александр Шутов состоит в родственных связях с бывшим министром обороны Павлом Лебедевым (сын генерал-майора некоторое время состоял в браке с дочерью Павла Лебедева).