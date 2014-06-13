Силы АТО будут полностью обеспечены бронежилетами в течение 10 дней - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции начальник финансово-экономического управления Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства обороны Украины Александр Инжиевский.

По его словам, до конца июня будет закуплено 17 тыс., а до 15 августа - еще 11 тыс. бронежилетов.Читайте такжеМинобороны: 15 июня участники АТО получат бронежилеты и "надбавки"

Представитель тыла Вооруженных сил Украины Юрий Тимченко отметил, что в связи с нехваткой финансирования в последние годы бронежилеты для армии закупались по минимуму и только миротворцам. Поэтому Украина утратила отечественного производителя бронежилетов. Сейчас, по его словам, за короткое время удалось восстановить производство и уже сегодня заключены договоры на поставку 17 тыс. бронежилетов именно украинского производства. Уже поставлено около 3 тыс.

"Чтобы вы понимали, мощность производства бронежилетов на сегодняшний день, благодаря работе предприятия в три смены, максимально возможная 250 бронежилетов в день. Больше технологический процесс просто не выдерживает", - сказал Тимченко.