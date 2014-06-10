Пограничники на востоке дополнительно получили более 500 бронежилетов
16:48, 10 июня 2014Армия
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Пограничники Восточного регионального управления Государственной пограничной службы дополнительно получили свыше 500 бронежилетов.
Пограничники получили бронежилеты / фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы, бронежилеты удалось получить за счет перераспределения с других органов и подразделений, в которых обстановка спокойнее.
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Основная часть бронежилетов была предоставлена пограничникам, которые непосредственно осуществляют охрану государственной границы на наиболее опасных направлениях - в Луганской и Донецкой областях.
Кроме того, еще около 150 бронежилетов 4-го класса защиты для пограничников были закуплены за счет небезразличных граждан.
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