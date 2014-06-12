Военные отбили нападение на блокпост в Луганской области
Сегодня около 4 утра на блокпост ВСУ возле города Кременная Луганской области напали боевики.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Сегодня, 12 июня, в Луганской области около 3.50 на блокпост возле г. Кременная, где выполняют задачи подразделения Сухопутных войск ВС Украины, было совершено нападение боевиков", - сказано в сообщении.
Террористы обстреливали блокпост из гранатометов АГС и автоматического оружия, однако нападение было отбито.
Читайте такжеСилы АТО в Славянске уничтожили огневую точку снайпера, который обстреливал блокпост силовиков"Бойцы подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины под командованием старшего лейтенанта Богдана Д. дали отпор нападавшим применив минометный огонь, пушечный огонь с БМП, стрелковое оружие", - сообщает Минобороны.
Согласно сообщению, боевики отступили, забрав своих раненых.
Ранения получили и двое военных. В настоящее время им оказана медицинская помощь.