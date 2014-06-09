Террористы обстреляли пункт пропуска «Изварино»

Боевики подъехали к пункту пропуска на нескольких транспортных средствах / Госпогранслужба

Вчера около 22.30 террористы совершили обстрел пункта пропуска «Изварино» в Луганской области, но получив от пограничников отпор, скрылись с места события.

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Об этом сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

«Боевики подъехали к пункту пропуска на нескольких транспортных средствах. При обстреле они осуществили несколько очередей из стрелкового оружия в сторону пункта пропуска, а также один выстрел из гранатомета, который разорвался неподалеку. Пограничное подразделение сразу дало огневой отпор нападающим, после чего последние скрылись в направлении населенного пункта Изварино», - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что пострадавших со стороны пограничников нет.